المصري كيدز: «حدوتة».. «حدوتة فريدة»

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فريدة فرفورة بنوتة جميلة وذكية وكمان شاطرة وموهوبة وبتحب جدا تعتمد على نفسها وكمان مسؤولة، فرفورة بتحب تعمل حاجات كتير منها الرسم والتلوين وعندها لوحات كتير ويا سلام بتعمل أحلى إكسسوارات بالأساتك أشكال وألوان، ومنها توك كمان، وفى يوم المدرسة أعلنت عن مهرجان الصناعة وإزاى نقدر نصنع بإيدينا منتجات.

وفى اليوم دا ممكن تبيع لأصحابها وتشترى منهم كمان، فرحت فرفورة جدا وراحت جرى على مامتها وقالت إنها عايزه تشترك وتعمل حاجات كتير توك وسلاسل وكمان خواتم، مامتها قالت ليها «بس دا هياخد منك وقت كبير ممكن تشاركى بالوحات أو حتى تعملى عصير وسعتها يشترى منك الولاد والبنات»، رفضت فريدة جدا وقالت «لا لا أنا هعمل إكسسوارات وعايزه أنزل أشترى الخامات عشان عندى حبة صغيرين».

وفى اليوم اللى اتفقت عليه تعب أخوها وسخن ومامتها مقدرتش تنزل معاها، غضبت فريدة جدا وقالت «ماليش دعوة أنا لازم أنزل دلوقتى فيها إيه إنه تعبان؟!»، زعل أخوها وحس إنها مش حاسة بيه ومامتها منها كانت زعلانة، وقالت ليها «أنا عارفة إنك زعلتى بس دى ظروف ولازم أخوكى زعل من طريقة الكلام، ممكن جدا نعبر عن زعلنا وغضبنا بشكل أحلى كتير ونفكر إزاى يكون عندنا بديل»، قالت «لا خلاص أنا مش هشترك فى المهرجان» وقعدت تعيط مامتها قالت «طب إيه رأيك تشاركى بالوحات ولا الفشار الجميل أبو نكهات اللى إنتى بتعمليه؟»، ردت وقالت «لا يا إما إكسسوارات يا مش هشترك».

ولما دخلت أوضتها قعدت تلعب بالأساتك بتعتها وكانت زعلانة إنهم شوية صغيرين، دخلت مامتها وقالت ليها «لازم يكون عندنا مرونة يا فرفورة ومش لازم أبدا نصمم على كلامنا ونجرب طالما الظروف مش سامحة»، ردت فريدة وقالت «يعنى إيه مرونة؟»، شاورت مامتها على الأستك وقالت ليها «شوفى الأستك سهل وطرى إزاى؟، عشان كدا بتعرفى تعملى منه أشكال كتير»، قالت فريدة «أيوه فعلا أنا مش بحب الخرز عشان بيكون ناشف ومش بعرف أعمل منه أشكال، وكمان ساعات بيعورنى، لكن بحب الأستك عشان سهل».

ردت مامتها «بالظبط يا حبيبتى إحنا لازم يكون عندنا مرونة زى الأستك ونكون سهلين وناس تحبنا كمان»، جريت فرفورة قوام وعملت أحلى فشار نكهات، وكمان اختارت من اللوحات الجنان وعملت بالأساتك شوية صغيرين وراحت المهرجان واشترى منها الولاد والبنات والكل بحاجتها كان فرحان وجمعت فلوس اشترت بيهم لأخوها ألوان، وقالت أنا من النهاردة هكون زى الأستك البلاستيك بعد ما عرفت إنها لازم تفكر بمرونة زى الأستك تمام.