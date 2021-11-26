«قومى المرأة» يناقش مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى التشريعي والإدارى

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عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الافتراضي برئاسة الدكتور نبيل صموئيل آبادير عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية وأعضاء اللجنة، بعنوان «قراءة في جهود مناهضة العنف ما بين السياسات والخدمات ضمن احتفالية الـ 16 يوم مناهضة العنف ضد المراة» والمقرر استمرارها حتى منتصف الشهر المقبل.



تضمن اللقاء جلستين؛ الأولى بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى التشريعي والإداري وقدمتها نهاد أبوالقمصان المحامية حيث تضمنت الجلسة توضيح لعدد من التعديلات التشريعية المتنوعة التي عززت البنية التشريعية المعنية بمكافحة جريمة العنف ضد المرأة. والثانية بعنوان «خبرات العمل الأهلي في تقديم خدمات الإحالة» استعرضت التحديات والفرص وقدمت خلالها كل من سهير وحيد مدير مركز استقبال الفتيات المعرضة للخطر بمؤسسة بناتي وسعاد بدر المنسق الميداني لبيوت الرعاية للقاصرات بمكتب مكافحة الجريمة والاتجار حيث عرضت أهم التدخلات الخدمية لمؤسسة بناتي.



أكد الدكتور نبيل صموئيل أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، مضيفا أن منتدى الجمعيات الأهلية التابع للمجلس يعمل من خلال ٩ فرق عمل متطوعة تختص بالقضايا المختلفة مثل العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادى والشمول المالى والتعليم والتنمية وأحدثها هي القدرة الكلية لتعظيم الجهود المبذولة.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل ضرورة توحيد الجهود والعمل معا للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.



وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات والتى تتضمن استكمال العمل على تطوير البنية التشريعية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والدفع بمزيد من الحماية التشريعية، وتعزيز التشبيك بين الأطراف المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة بغرض سد فجوات تقديم الخدمة، وبناء شبكة فاعلية ومستدامة لتقديم خدمات مناهضة العنف ضد المرأة.