★ ★ ★ ★ ★

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحدث التاريخى والعظيم لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الاقصر، وعلى النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأسطورى الذي تابعه باهتمام كبير الملايين حول العالم وحصل على العديد من الإشادات الدولية بالأمس. كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على المجهود العظيم في الإشراف والتنظيم المحترف والمميز لهذا الحدث التاريخى والأسطورى الذي أظهر محافظة الأقصر في ثوب جديد كأكبر متحف مفتوح في العالم .



عبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها وسعادتها بنجاح الحفل الأسطوري والمشرف الذي يليق بمكانة مصر العظيمة وبما تحققه من إنجازات تبهر العالم، ويليق بجمهوريتها الجديدة، مؤكدة أنه يوم تاريخي لحدث تاريخى لن ينساه المصريون. وأشادت بالأداء المشرف والمحترف لفنانات ومطربات وإعلاميات مصر وجميع السيدات والفتيات المشاركات في الحفل التاريخى .



أضاف أن الاحتفال التاريخى زاد الشعور بالفخر لدى كل فتاة وامرأة مصرية، قائلة: «عظيمة يا مصر وسيداتك عظيمات»، موضحة أن الحدث التاريخى أظهر للعالم أجمع المكانة العظيمة التي كانت تتمتع بها المرأة المصرية في العصور القديمة والتى شهد عليها معبد حتشبسوت بالدير البحرى، ذلك المعبد العظيم الذي أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت والذى كان حاضرا بقوة في حفل افتتاح طريق الكباش، وكانت صوره الأكثر تداولا في جميع الصحف والمواقع الإخبارية العالمية، وجاءت مشاركة الفنانات والمطربات والإعلاميات المصريات في الحفل لتعكس ما تحظى به المرأة المصرية من مكانة عظيمة في العصر الحديث .