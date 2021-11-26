بالصور ... ولي العهد : تطوير العقبة على رأس أولويات الملك

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جى بي سي نيوز :- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مدينة العقبة اليوم الخميس، عدداً من وجهاء المدينة.

وأكد سمو ولي العهد في مستهل اللقاء، أن تطوير مدينة العقبة على رأس أولويات جلالة الملك.

وتطرق سموه، خلال حديثه، إلى خطة استراتيجية العقبة، التي تهدف إلى تنشيط السياحة، وتشجيع الصناعات الخفيفة، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطة والرؤية الجديدة للعقبة والتي ستنعكس على أهلها خلال السنوات المقبلة.

وأكد سموه أهمية احترام سيادة القانون، واستقطاب الكفاءات للعمل في مؤسسات الدولة، والتشاركية بين مختلف الجهات، لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وجاء اللقاء، في إطار اهتمام سموه بمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بمدينة العقبة، والاستماع إلى مقترحات الأهالي البناءة، للارتقاء بمستوى الخدمات في المدينة، وتحسين الظروف المعيشية والحياتية لأبنائها.