البابا تواضروس الثاني يكرم وزيرة التضامن باحتفالية «نحن قادرون»

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شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي القبطي تحت عنوان «نحن قادرون» وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

شارك في الاحتفالية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن أحبار الكنيسة حضر الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي منظم الاحتفالية.

تضمنت الاحتفالية كلمات للدكتورة نيفين القباج ونيافة الأنبا إرميا وعدد من الشخصيات واختتمت بكلمة قداسة البابا.

وفي الختام تم تكريم عدد من خريجي الجامعات المصرية من الصم وضعاف السمع، وبعض الشخصيات التي ساهمت في إنجاح تجربة إلحاق الصم بالجامعات.

كما تم تكريم المدربين الذين الذين شاركوا في الدورات التدريبية التي نظمها المركز الثقافي بالاشتراك مع جامعة عين شمس وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والمركز، وكذلك أوائل الطلبة ممن درسوا في دورتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وقدم الأنبا إرميا هدية تذكارية لقداسة البابا بمناسبة العيد التاسع لتجليس قداسته، وأهدى كذلك قداسة البابا درع المركز الثقافي لوزيرة التضامن ورئيس جامعة عين شمس.