خبراء يدعون للتوسع في اقامة المدن الذكية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة «التقليدية»

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دعا الخبراء علي ضرورة دعم بناء شبكة من المدن الجديدة الذكية المستدامة ورفع كفاءة المجتمعات العمرانية القائمة وتقييم مدى جاهزية المجتمعات العمرانية للتحول التكنولوجي ورقمنه الخدمات الحكومية

وقالوا خلال خلال قمة "التحول الرقمي للحكومة .. الفرص و التحديات " على ضرورة التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لمواكبة التطور العالمي في تحديث الصناعة والنهوض بها لمساعدة المؤسسات الصناعية على قابلية التحول الرقمي تحسين جودة الإنتاج وتشجيع الشباب على مواكبة التطور التكنولوجي بتقديم منح وتدريبات متنوعة لتعزيز فرص الخريجين في السوق وزيادة القدرة على الشغف والتطور لخلق جيل جديد قادر على قيادة التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وقال محمد صالح خبير بمجال الانشاءات ان السوق المصري يمر بمرحله نمو متصاعد في مستوى الأداء خاصه في ظل توجه جميع اجهزه الدولة نحو التحول الرقمي مما يؤكد عودة مصر على قمه اهتمامات الشركات العالمية .

واوضح محمد صالح المدير الإقليمي لاوتوديسك الشرق الأوسط و تركيا ان مصر اصبحت في مقدمه إستراتيجيه اوتوديسك العالمية وعلى قمه أولوياتها فهي المغناطيس الجاذب للاستثمارات خلال المرحلة الحالية بحكم جودة البنيه التحتية و انخفاض عنصر التكلفة و كفاءه العنصر البشرى و الموقع الجغرافي المميز و الكم الهائل من المشاريع القومية و العقارية الجديدة و ستشهد الفترة القادمة ضخ استثمارات جديدة للشركة واطلاق خطط للتعاون مع الحكومة لاعتمادبرمجيات الشركة والتي نقدمها بأسعار تنافسيه في العديد من المجالات.

واكد حازم نبيل المدير الإقليمي ان اهمية الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي و التحديات التي تواجهها موضحا انه تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها التي تساهم في دفع عمليات الرقمنه داخل المؤسسات الحكومية المختلفة كما قام عدد من الخبراء باستعراض أهم الحلول للتعاطي مع التحديات التي تواجه الهيئات الحكومية المختلفة في طريق التحول الرقمي وآليات التعامل معها

وشدد علي اهمية التركيز علي دعم و تاهيل الكوادر البشريه من خلال عدد من المبادرات التعليميه بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزاره التعليم العالي و وزاره الاتصالات ممثله في معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

ومن جانبه قال على مدكور المدير التنفيذي لكيميت كوربوريشن علي ضرورة إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين مشيرا الي التركيز على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل وتحقيق الانتقال السلس الى عصر الرقمنه وهو ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر

علاوة على تفعيل المبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق فأصبحنا شريك أساسي للدولة في العديد من المشروعات القومية علاوة على مشاريعنا المتعددة في العديد من الوزارات المستهدفة خاصة وأن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي".