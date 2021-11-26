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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية سيتسمر كل عام بمشاركة دولية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، اليوم الجمعة، أن إقامة مهرجان التمور بالواحات البحرية كان حلم وتحقق بالفعل على أرض الواقع عبر مساعدة شركاء النجاح المتمثلين في الغرفة التجارية وبعض أعضاء النواب والمجتمع المدني وأهالي الواحات البحرية.

وتابع محافظ الجيزة، أن الواحات البحرية تتميز بإنتاجها بالتمور وخلال السنوات الأخيرة قامت الدولة والمستثمرين والقطاع الخاص تم ضخ استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

واستطرد اللواء أحمد راشد أن الواحات البحرية تتميز بوجود أصناف من التمور والهدف من مهرجان التمور في الواحات البحرية من أجل إلقاء الضوء على صناعة التمور في مصر.