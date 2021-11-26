«المحامين»: قافلة طبية مجانية بفرعية جنوب الدقهلية اليوم

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أعلنت نقابة المحامين، عن تنظيم لجنة الخدمات النقابية، بمحامين جنوب الدقهلية الفرعية، عن إقامة قافلة طبية مجانية، للمحامين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، وأسرهم، وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى العاشرة مساءً، بنادي المحامين بطلخا.

وأوضحت النقابة في إعلانها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القافلة الطبية تجرى بالتعاون مع عدد من المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل، وتشمل تخصصات الباطنة، والقلب، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والتجميل، وأمراض النساء، والتغذية، والأشعة، والتحاليل، والأطفال وحديثي الولادة، وكذلك التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.