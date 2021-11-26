عازفة الهارب أميرة حامد تعرب عن فخرها للمشاركة في احتفالية طريق الكباش

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عبرت عازفة الهارب أميرة حامد التي عزفت مقطوعة «أنشودة حتشبسوت» في احتفالية موكب طريق الكباش أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخرها للمشاركة في الاحتفالية.

وكشفت أميرة عن كواليس اختيار تلك الأنشودة، قائلة: «أنشودة حتشبسوت وهى تناجي آمون على نغمات الهارب اللي اتشرفت بعزفها..موسيقى نادر عباسي..غناء هايدي موسى..سبب اختيار المايسترو نادر عباسي هايدي موسى وطبقة صوتها لأنه شاف انها أنسب طبقة صوت تناسب شخصية مثل حتشبسوت التي كانت دايما تتقمص شخصية الرجل لارضاء الكهنة عنها وإثبات شخصيتها بقدرتها على إدارة الحكم حتى انه كان يتم تمثيلها على جدران المعابد في جسد وزي رجالي«.

وتابعت عازفة الهارب أميرة حامد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك:«اختيار الاصوات مش مجرد أي اختيار أو صوت حلو وخلاص.. لا ...مبنى على قراءه تاريخية ورؤية مين الانسب مش مجرد علاقات شخصية..أحسنت جدا يا مايسترو.. وآحمد الموجي في التأليف الموسيقي ورؤيتكم الفنيه والموسيقية للاحتفالية..وشكر خاص لمهندس الصوت الرائع مفدي ثابت الذي كان سبب مهم في خروج الصوت بالجودة الرائعة.