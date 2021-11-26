التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية

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تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، على تاجر مواشي، والمتهم في واقعة مقتل تاجر خردة بقرية جميزة بني عمرو بدائرة المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم، بنشوب مشاجرة بناحية قرية جميزة بني عمرو التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مقتل أحد طرفي المشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل «ج. م» 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وقعت بينه وبين «م. ص» تاجر مواشى بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض عبارة عن مطواة ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.