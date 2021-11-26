ضبط 20 طن لحوم مجمدة وأسماك في 3 ثلاجات بدون ترخيص في القليوبية

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قامت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية بحملة استهدفت بعض الثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم المجمده والمصانع الغير مرخصة أسفرت عن ضبط 3 ثلاجات ومصنعين ومجزر عثر بهم على قرابة 20 طن لحوم واسماك وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة اسفرت عن ضبط 3 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بهم على بها 12 طن لحوم وكبدة مجمدة وأسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط مصنعين لتعبئة المخللات وانتاج والمنظفات الصناعية بدون ترخيص عثر بهما على 11 طن مخللات معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وضبط 17،11 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات ومجهولة لمصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحمله من ضبط حظيرة لذبح وتداول اللحوم و2 ثلاجة لتداول اللحوم المجمدة عشوائية بدون ترخيص وضبط المديرين المسئولين عنهم ،وبلغ إجمالى المضبوطات 8٫34 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مجمدة بدون بيانات ومتغيرة الخواص ومقطعات دواجن مُعبأة داخل عبوات منسوبة لمجازر غير مرخصة.