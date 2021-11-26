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موظف الحي سقط متلبسًا بالرشوة في القاهرة

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موظف الحي سقط متلبسًا بالرشوة في القاهرة موظف الحي سقط متلبسًا بالرشوة في القاهرة

كشف رجال أمن القاهرة ما تبلغ لقسم مباحث المرافق من أحد الأشخاص بالمطرية بتضرره من أحد موظفى الحى لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغا ماليا آخر لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استلامه المبلغ المالى المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم