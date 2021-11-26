الكاف يكشف عن مستجدات دوري السوبر الأفريقي وكأس الأمم

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كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مستجدات بطولة دوري السوبر الأفريقي وكذلك تطورات ملف كأس الأمم الأفريقية.



قال موتسيبي على هامش الجمعية العمومية للكاف اليوم الجمعة إن دوري السوبر الأفريقي مهم للغاية وسيكون له رعاة ويدر أموالا على الأندية المشاركة فيه.

فيما تحدث السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأكد دعمه الكامل لفكرة انطلاق بطولة السوبر الأفريقي قائلا: «دائما الكبار لا يحبون التغيير».

وعن كأس الأمم الأفريقية لفت موتسيبي إلى أن الكاميرون جاهزة لاستضافة المسابقة بنسبة 95%.

وأشار إلى أن «الكاف يرغب في نجاح البطولة ويثق في قدرة الكاميرون على الاستضافة. لقد لاحظنا الالتزام والشغف الكبيرين خلال زيارة البلاد.

في السياق نفسه أعلن الكاف بصفة رسمية إعادة تشكيل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم.