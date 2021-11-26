بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي: تخريج 40 متدربا في الدورة الثانية على الفندقة بسوهاج

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة والتي استمرت أربعة أسابيع بالمركز .

وأوضح الوزير أن التدريب يتم علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة ، مشيرا إلي أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20% .

وأضاف سعفان أن الدورة التدريبية التى تم عقدها تخرج منها 40 متدربأ ومتدربة من خريجي الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا ، وتم تشغيل 13 متدرب منهم في فنادق هيلتون الاقصر ، ونايل كروزر ، وswiss inn resort بالغردقة ، sultan gardins resort بشرم الشيخ ، ومطعم apple food .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إن التدريب يشمل أيضا ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا .

وأشار إلى أنه تم توزيع المنهج علي المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلي أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبي لها وتزويدها بكافة الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت ، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .