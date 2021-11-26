محافظ مطروح: إقامة مهرجان للتمور في واحة سيوة يناير المقبل

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أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، عن سعادته بدعوة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، له لحضور المهرجان الأول للتمور في الجيزة المقام أرض الواحات البحرية.

وأشار شعيب، خلال لقائه الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أن محافظة مرسى مطروح تُقيم مهرجانا أيضا للتمور شهر يناير المقبل في واحة سيوة.

وأكد أنه شاهد خلال المهرجان المنافسة بين الشركات ومنح الجوائز لأفضل مصنع ومزرعة ومزارع وتعبئة وتغليف، مضيفا أن مصر حاليا تعتبر من أولى الدول في العالم التي تنتج وتصدر التمور.

ولفت محافظ مطروح إلى أن إقامة المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يدل على مدى اهتمام الحكومة بالتمور وصناعتها فضلا عن منطقة الواحات.