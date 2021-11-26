رئيس أساقفة الاسكندرية: موكب طريق الكباش حدث استثنائي يعكس فخرًا قوميًا (صور)

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وصف الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، موكب طريق الكباش الذي افتتحه رئيس الجمهورية مساء أمس، بالحدث الاستثنائي مؤكدًا إنه يعكس فخرًا قوميًا ويؤكد على اعتزاز المصريين بحضارتهم الفرعونية العريقة.

وأكد رئيس الأساقفة إن الاحتفالية انسجمت فيها عدة فنون بصرية وموسيقية لتعبر عن تواصل المصريين المعاصرين مع أجدادهم الفراعنة في حدث يبرز قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والاهتمام بالسياحة والثقافة والآثار.

وهنأ رئيس الأساقفة،الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد العناني وزير الآثار، على نجاح الموكب مقدمًا الشكر لكل المشاركين في إنجاز هذا العمل الضخم متمنيًا أن يسهم في انتعاش القطاع السياحي.

وصلى رئيس الأساقفة لمصر أن يديم الله على البلاد الاستقرار والتنمية والسلام.