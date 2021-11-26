مسجل يصيب شاب بطلق نارى فى العين بمدينة نصر

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم وفى مدينة نصر ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم".

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته أصاب أحدهما.

من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مسجل تم ضبطه وبحوزته "فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".