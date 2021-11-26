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أصدرت المحكمة الإقتصادية ،والتهرب الضريبى قرارات في عدد من القضايا التي شغلت الرأى العام والسوشيال ميديا ،قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى التعويض المقامة من خالد الغندور ضد عبدالناصر زيدان، والذى يطالبه فيها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه لسبه وقذفه خالد الغندور إلى جلسة 7 ديسمبر.

كان محامى خالد الغندور أقام الدعوى ضد عبدالناصر زيدان لنشره فيديو جرافيك على صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيس بوك» ونشر أغنية تعد إساءة للإعلامي خالد الغندور.

كما أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 27 ديسمبر.

أفادت أوراق القضية رقم 62 لسنة 2016 بأن «قمر» تهرب من دفع 513 ألف جنيه من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية في الفترة من 2009 حتى 2013.

وأجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق لجلسة 29 نوفمبر الحالي.

كان محمود الخطيب أقام دعوى ضد مرتضى منصور اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين من أوراق الدعوى التي تحمل 1451 لسنة 2021 أن مرتضى منصور سب وقذف إدارة النادى الأهلى ومحمود الخطيب رئيس النادى عبر مقطعي فيديو بتاريخ 7 و9 يناير 2019 تضمنا إساءات للنادى.