ضبط المتهم بقل «ميكانيكي» الفيوم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة .

وتبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص بغياب شقيقه ميكانيكى له معلومات جنائية بالدراجة النارية خاصته وفى وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة حيث قام بإستدراج المجنى عليه بالدراجة النارية الخاصة به وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة» بعدة طعنات وإستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وذلك لخلافات مالية بينهما.

وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والمبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية