إحباط تهريب بضائع محظورة لميناء بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب بضائع وأصناف محظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات عبر ميناء بورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بإدارة شرطة موانىء بورسعيد بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ ورود حاوية إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها أمتعة شخصية لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية.

كما أضافت التحريات بإحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش مشمول الحاوية في حضور مندوب عن صاحب الشأن.. أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن 166 قطعة أجهزة تدخين إلكترونية ومستلزماتها و1670 قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع و48قطعة شعر مستعار مخبأة داخل أجهزة تكييف وشاشات تلفاز بالإضافة للمشمول الأصلى بالمخالفة للقانون.

وبسؤال مندوب صاحب الشأن أقر بصحة الواقعة، ونفى علمه بوجود تلك الأصناف المخالفة ضمن مشمول الرسالة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم والتعويض الجمركى والغرامات المستحقة 180،346 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.