اقبال كبير على انتخابات الأهلي .. وحسن حمدي يدلي بصوته

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شهدت الساعات الأولى من فتح باب الانتخابات نادي الاهلي اقبالا كبير من الأعضاء على الحضور والمشاركة في اختيار مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع المقبلة.

وحضر إلى الخيمة الانتخابية مبكراً حسن حمدي رئيس النادي السابق وأدلى بصوته ثم غادر الخيمة الانتخابية قبل ازدحامها بشكل كبير من توافد الأعضاء.

وأعلنت اللجنة القضائية فتح باب التسجيل للتصويت في التاسعة صباح اليوم، وسط حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، في الوقت الذي تقدم فيه خالد مرتجي بشكل كبير في المنافسة على منصب أمانة الصندوق.

وتصدر مرتجي مؤشرات التصويت على منصب أمين الصندوق، في الوقت الذي حرص فيه الأعضاء على انتخاب قائمة محمود الخطيب بالكامل.

وتضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.