بعد مشاركته في حفل افتتاح «الكباش» .. وائل الفشني: «كنت بدعي ربنا ليل نهار إني أغني قدام الرئيس»

★ ★ ★ ★ ★

أعرب المطرب وائل الفشني، عن سعادته البالغة عقب مشاركته بأغنية «الأقصر بلدنا»، في حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، أمس، الذي شهده العالم أجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

وقال خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية : «دا شرف كبير ليا إني ابقا موجود في حفل افتتاح الكباش، وبعد أموت هيعد لأولادي، وكنت بدعي ربنا ليل نهار إني أغني قدام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وربنا سبحانه وتعالي اداني الشرف العظيم دا».

وأضاف :«أما قالولي إني أغني في افتتاح طريق الكباش، خوفت وكانت مسئولية كبيرة عليا، واللي طلب مني دا المايسترو الكبير نادر عباسي، فا أما اختارني إني أغني فا دي كانت مسئولية كبيرة عندي».

وقُدِّم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، أمس، عرض فني عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم خلاله تجسيد ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبدالكرنك وفي طريق الكباش.