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أصدر نادي سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله تقدمه بمذكرة رسمية إلى رابطة الأندية المحترفة، ضد محمد معروف، حكم مباراة سيراميكا أمام الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

تقدم نادي سيراميكا كليوباترا، بمذكرة رسمية إلى رابطة الأندية المصرية، برئاسة النائب أحمد دياب، ضد الأداء التحكيمي، وغياب العدالة الناجزة وسط صمت، يعكس عجز لجنة الحكام عن وضع حد للأخطاء الفادحة، التي شهدتها الجولات الستة الأولى، من عمر مسابقة الدوري العام، وتجسدت بشكل صارخ في واقعة تجاهل محمد معروف، حكم لقاء سيراميكا كليوباترا والزمالك، عرقلة طارق حامد، لاعب الزمالك، بلال السعيداني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، داخل منطقة حزاء الزمالك، والتزام محمد الحنفي، حكم تقنية الفيديو، ومسعد أبوالرجال حكم الفيديو المساعد، الصمت التام، دون استدعاء حكم الساحة، لاحتساب ركلة جزاء، لا ينكرها أحد بالعين المجردة

وجاء نص المذكرة كالتالي:

«يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن عميق أسفه من مستوى الأداء التحكيمي، خلال لقاء فريقه أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب»المقاولون العرب«.

إن منظومة التحكيم المصري، باتت تحتاج إلى اعادة نظر، تحت قيادة مختلفة، تنقذ الموقف، في ظل العوار الذي اجتاح الأداء التحكيمي، وأدي لخلل واضح، أثر بشكل مباشر على نتائج عدد كبير من المباريات، وتجسد بشكل صارخ، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، بعد الظلم الذي وقع على الفريق، نتيجة عدم احتساب ركلة جزاء، لصالح اللاعب بلال السعيداني، متوسط ميدان سيراميكا كليوباترا، ضد طارق حامد، لاعب الزمالك، شهد بها القاصي والداني، وأقر بها الجميع، إلا حكم اللقاء محمد معروف، وحكم تقنية الفار محمد الحنفي، ومساعده محمود أبوالرجال

وأبدى نادي سيراميكا كليوباترا دهشته الشديدة من عدم تأهيل الحكام بشكل كاف، مشيرًا إلى أن الجولات الستة الماضية، شهدت تطورا كبيرا في كل عناصر المسابقة، من تصوير، وإخراج، وملاعب، وتنظيم متميز، تحت قيادة واعية وناجحة لرابطة الأندية، لكن الأداء التحكيمي بات يشكل علامة استفهام، لا تتسق مع الجهد الكبير الذي تبذله الرابطة، من أجل تطوير المسابقة، التي لا زالت تعاني من غياب العدالة التحكيمية، لأسباب تحتاج إلى حل جذري لا يضع في حساباته الألوان والتوازنات، وهو الأمر الذي يمكن أن يطبقه بكفاءة العنصر الأجنبي، دون حرج، خاصة وأن دولًا كبرى في المنطقة العربية، لجأت إلى هذا الحل، ونجحت من خلاله، في الوصول بمسايقاتها إلى أعلى مرحلة من التميز والنجاح«.

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، بهدف دون رد، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «المقاولون العرب».