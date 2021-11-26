الأهلي يخطط لضم نجم الاتحاد السكندري

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قال الإعلامي محمد شبانة، إن مسؤولي الأهلي دخلوا في مفاوضات سرية مع الاتحاد السكندري، لضم هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؟ سواء في يناير أو نهاية الموسم الجاري.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي حدد تسعيرة شراء اللاعب مقابل 8 ملايين جنيه رغم ترحيب محمد مصيلحي بالصفقة لحل الأزمة المالية التي يعانى منها النادي وضم لاعبين من شباب الأهلي على سبيل الاعارة ضمن الصفقة إلا أن التؤام تحفظ على بيع اللاعب في الفترة الحالية.

وتابع أن موسيماني اشاد بامكانيات اللاعب، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الايمن أو وسط الملعب والجناح والذي يسعي لتدعيم تلك المراكز بضم لاعب سوبر.