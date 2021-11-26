★ ★ ★ ★ ★

أكد الإعلامي محمد بركات، أنه لا يعلم سبب عدم عودة محمد معروف، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع سيراميكا كليوباترا، إلى جهاز تقنية الفيديو في لقطة ضربة الجزاء التي طالب فريق سيراميكا كليوباترا باحتسابها.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يتحدث من منطلق كونه لاعب سابق في الأهلي ولكن يجب بالفعل أن يتم تنبيه الحكم على هذه اللقطة لأنها تحمل شكوك كبيرة حول أحقية سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أنه لا يجد أي مبرر لعدم عودة الحكم لتقنية الفيديو رغم أن هناك لعبات أقل أهمية يتم الرجوع فيها لتقنية الفيديو.

كان الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.