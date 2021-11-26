بعد مشاركتها في افتتاح «الكباش» .. لارا إسكندر :«حسيت إني عملت حاجة لبلدي»

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أعربت المطربة لارا إسكندر، عن سعادتها البالغة عقب مشاركتها بأغنية «بلدنا حلوة» مع الفنان محمد حماقي، في حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم في مدينة الكنوز والسحر والجمال مدينة الأقصر، أمس، الذي شهده العالم أجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وعدد من الشخصيات العامة والفنية.

وقالت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية: «الصراحة في الأول ما بلغوني مكنتش مصدقة واتصلت بأهلي، كنت مسافرة وقولت لهم وسألتهم بذهول أعمل إيه؟، الصراحة كانت تجربة هايلة أنى أشتغل مع نادر حمدي ومحمد حماقي».

وأضافت :«قلت لأمي أني فخورة أن بنتي هتشوف غنائي في احتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، وبعد غنائي للأغنية حسيت فعلاً إني عملت حاجة لبلدي».

وقُدِّم خلال فقرات حفل افتتاح طريق الكباش، الذي أقيم أمس في دينة الأقصر، عرض فني عبارة عن محاكاة لعيد الأوبت الفرعوني، وتم خلاله تجسيد ما كان يفعله الفراعنة في ذلك اليوم، داخل معبدالكرنك وفي طريق الكباش.