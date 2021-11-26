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أكد حسام عبدالمنعم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان له دورًا في في تواجد مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، في نادي الزمالك، عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين.

وقال حسام عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية «عندما عملت في قطاع الناشئين بالزمالك كنت سبب في اكتشاف مصطفى محمد خلال اختبارات للنادي في منطقتي بالهرم».

وأضاف: «لدي دور في تصعيد مصطفى محمد وأحمد فتوح للفريق الأول بالزمالك».

وتابع: «مصطفى محمد تم تسريحه من وادي دجلة قبل أن أضمه للزمالك عندما كان عمره 15 عاما».

وأتم : «لم أستكمل عملي في الزمالك بسبب عدم امتلاكي العلاقات أو المصالح، وأريح الحصول على فرصة مع أي فريق والصعود به وصناعة إنجازات».