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قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن ما حدث من إبهار خلال طريق الكباش بالأقصر، وضع مصر على قمة العالم.

وأضاف زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن العروض الفنية في حفل الافتتاح كانت غير عادية ومبهرة خاصة عرض عيد الأوبت والأغاني الفرعونية العريقة.

وأردف وزير الآثار الأسبق، أن هذه الأغاني التي جاءت في الاحتفال هي مصرية أصيلة، وتُرجمت عن أغنيات فرعونية مضيفا أن كل من شاهد الإبهار الذي حدث سيفكر في زيارة مصر.

وتابع زاهي حواس أن الحفل يقول للعالم أن مصر آمنة، ويعلن أن مصر انتهت من أهم مشروع أثري في القرن الـ 21 الذي بدأ في 2005 وهو ترميم طريق الكباش، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر عملا عظيما.

ووجه وزير الآثار الأسبق، التحية إلى الأثريين الذين عملوا في ترميم طريق الكباش، لافتا إلى أن تطوير المشروع تم بأيادي مصرية مائة في المائة.