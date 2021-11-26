حمادة أنور لـ«كارتيرون»: «أنت مش بابا نويل»

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وجه حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بسبب رفضه استكمال الجهاز المعاون له عقب رحيل أسامة نبيه، وأحمد عبد المقصود.

وقال أنور، لكارتيرون، خلال تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «أنت مش بابا نويل، تدير الجهاز كله لوحدك، أنت مش هتعمل كل حاجة لوحدك، مفيش نادي يعتمد على مدير فني بمفرده، يقوم بالأمور الإدارية والفنية».

وأضاف: «في مباراة سيراميكا كليوباترا، حصل أحمد سيد زيزو، على انذار بدون داعي، بسبب التباطؤ في الخروج بعد استبداله ، الزمالك سيفتقد زيزو، في مباراة المقاولون العرب، بسبب هذا الانذار الثالث، لو كان هناك مدير كرة، كان سينبه على اللاعبين الذين لديهم انذارين ، عدم الحصول على الانذار الثالث حتى لا بفقدهم الفريق في المباريات المقبلة».

وتابع: «كارتيرون، لن يستطيع القيام بالأمور الإدارية والفنية في نفس التوقيت، لذلك لابد من استكمال جهازه المعاون خلال فترة توقف الدوري الحالية».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا،بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.