«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

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«إينيدچ حرك إي من رع پاوتى.. تاوى خنتى إ يِپت سِووِت»، كلمات من مطلع أنشودة الأوبت الشهيرة – أحد أهم الأعياد المصرية القديمة – وتعني المديح لك.. يا آمون رع.. يا أزلى الأرضيين.. المهيمن على الكرنك»، وأنشدها كورال الاتحاد الفيلهارموني اليوم في الحفل التاريخي لافتتاح طريق الكباش بالأقصر بقيادة المياسترو نادر عباسي وأدار الكورال ريمون ملاك ويشرف على إدارة الكورال ماهر خلف.

كشف ريمون ملاك مدير كورال الاتحاد الفيلهارمونى كواليس عملهم على مدار الشهور الماضي استعدادا للحفل التاريخي: «جاءت مكالمة هاتفية من الماليسترو العالمى نادر عباسي في من منتصف شهر سبتمبرالماضى ليفاجئنا بمسؤولية العمل الضخم الذي بقدر ما أبهجنا بقدر ما حلمنا مسؤولية كبيرة بالأخص بعد النجاح الباهر لحفل نقل المومياوات الملكية في أبريل الماضي فمن هنا بدأت مسيرة الاستعداد» بتلك الكلمات بدأ ريمون ملاك مدير كورال الاتحاد الفيلهارمونى حديثه لــ«المصري اليوم»، حيث استمرت البروفات لمدة تصل إلى شهرين ونصف حيث قام المايسترو نادر عباسي بالتقطيع اللحنى للنصوص لسهولة تحفيظ الكورال، وقام بعمل تسجيلات مؤقتة نظراً لضيق الوقت آنذاك الموسيقى/ يوسف مؤنس والذى بذل مجهوداً كبيرا في هذا الأمر لتحقيق ذلك في وقت قصير.

والموسيقى إنتاج مشترك بين المايسترو نادر عباسي والفنان الشاب أحمد الموجي والذي قام بالتوزيع والكتابة الموسيقية للأوركسترا والغناء ويبلغ إجمالي عدد الكورال 60 فردا. وبذل الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة الأزهر جهدا كبيرا في اختيار الأناشيد الخاصة في الحفل ومنها أنشودة حتشبسوت وأناشيد الأوبت والذى قام بالإشراف على التدريبات على النطق الصحيح لكل حرف ومراجعته قبل التسجيل النهائي للغناء وإبداء ملاحظاته على كل كلمة في النصوص والتى قام ريمون ملاك بتدريب الكورال على نطقها الصحيح.



تابع ملاك: «سافر الكورال إلى الأقصر وتم تقسيم المشرفين ومسئولى الكورال لسرعة ترتيبات الاستعداد النهائي للتصوير حيث قام ماهر خلف والذى بذل مجهوداً كبيراً في الأمور الإدارية لراحة كل فرد من أفراد الكورال واختيار أفضل الأصوات من النساء والرجال- وتريزا نقي مسؤولية تجهيز وتقسيم البنات لمجموعات مما ساهم في سرعة التجيهزات أثناء التصوير والذي تم في معبدالرمسيوم».



وكشف عن اهتمام وزير السياحة والآثار شخصيا بكل تفاصيل نصوص الأناشيد المصرية القديمة وكان يرسل بصوته رسائل مسجلة للنطق الصحيح للكلمات تفاديا لأي أخطاء. واختتم تصريحاته قائلا ان الحماس والرغبة في ابهار الجميع كانت هي الدافع للفريق لبذا أقصي جهد لديه موجها شكره لجميع أعضاء فريقه.



وبدأت فقرات الحفل بالأنشودة الأولى التي تتضمن النداء الأول من مقصورة حتشبسوت الحمراء حتشبسوت التي غنتها الفنانة الشابة شهد عز ثم بعد ذلك غنت أنشودة حتشبسوت التي تتضمن وعد أمون لها بتولي عرش مصر وتغنيها المغنية الشابة هايدي موسي بمعبدحتشبسوت ويغني أيضا في الأنشودة الرئيسية أية خليفة ونورا الصباغ ونورا الألفي وسارة عادل. ثم سيغني الصولسيت عز الأسطول انشودة أمون رع وسيشاركه في الغناء 20 من الرجال و20 من السيدات. واختتم الحفل بأغنية الأقصر بلدنا من غناء المطرب وائل الفشني بالاشتراك مع 160 عازف ايقاع ما بين الجميبي المصري وايقاعات الموسيقي العسكرية. وقام بالتسجيل والهندسة الصوتية المهندس مفدى ثابت والذى كان يحتوى الفريق طيلة الوقت في التسجيلات والبروڤات بكل ود ومحبة وترحاب.

تنشر «المصري اليوم» أسماء جميع من شاركوا في الكورال

أسماء الكورال نساء:

أميرة جمال (سوبرانو)

أميرة عيد (سوبرانو)

مارينا عيد (سوبرانو)

تريزا نقى (سوبرانو)

ميرڤت الضو (سوبرانو)

سمر محمد (سوبرانو)

ليديا سمير (سوبرانو)

بثينة خيرى (سوبرانو)

علا سعيد (سوبرانو)

يوستينا بهاء (سوبرانو)

ليديا ميلاد (سوبرانو)

مارينا چورچ (سوبرانو)

دميانة جمال (سوبرانو)

يوستينا جرجس (سوبرانو)

نشوى عصام (سوبرانو)

منال فايد (ميتزو)

عزه خلف (ميتزو)

يارا حسن (ميتزو)

ريچينا أيمن (ميتزو)

چينا أيمن (ميتزو)

إيمى ممدوح (ميتزو)

مارتينا سامى (ميتزو)

مينيرڤا محسن (ميتزو)

مونيكا عاطف (ميتزو)

شيرين أبوالوفا (ميتزو)

لندا عادل (ميتزو)

ماريا عادل (ميتزو)

أسماء الكورال الرجال:

أحمد سامى (تينور)

أحمد شرف (تينور)

محمد على (تينور)

محمود فتحى (تينور)

عمرو صلاح (تينور)

أحمد عباس (تينور)

حسام عبدالغنى (تينور)

مينا عيد (تينور)

سيد حسن (تينور)

أحمد حمادة (تينور)

ماركو ماهر (تينور)

آسر على (تينور)

أسامة چورچ (تينور)

كارلوس جميل (تينور)

إفرايم ألفى (باص)

أحمد سالم (باص)

أمير حسام (باص)

ريمون ملاك (باص)

ماهر خلف (باص)

محمد مروان (باص)

باسم عبدالوهاب (باص)

چون مؤنس (باص)

شريف عبدالخالق (باريتون)

محمد الغزولى (باريتون)

يوحنا ڤيكتور (باريتون)

محمد عبدالسلام (باريتون)

يوسف مؤنس (باريتون)