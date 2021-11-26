مفتي الجمهورية يلتقي وزير الشؤون الإسلامية السعودي (تفاصيل)

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التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء الخميس، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية. وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، والاستفادة من البحوث العلمية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية.

وأشاد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لخدمة الإسلام والمسلمين والتيسير على ضيوف المملكة من المعتمرين والحجيج، فضلًا عن دَور المملكة المحوري الإقليمي والدولي.

كما أثنى مفتي الجمهورية، على الدَّور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية لسعودية، والوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ودعمه للمؤتمرات واللقاءات المهمة التي تجمع علماء الأمة ومفكريها من مختلف دول العالم من أجل مناقشة القضايا المعاصرة والمستجدة التي تهم المسلمين جميعًا.

وشدد مفتي الجمهورية، على ضرورة التعاون والتكاتف بين المؤسسات الدينية الإسلامية من أجل مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم التي شوهتها جماعات التطرف والإرهاب، وبيان صحيح الدين وسماحته للعالمين.

وقد أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، على عمق العلاقات السعودية-المصرية، خاصة على المستوى الديني، مُثمِّنًا الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية بقيادة المفتي لنشر الوسطية وضبط العملية الإفتائية ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال وزير الشؤون الإسلامية: «إن الدكتور شوقي علام أَعُدُّه رمزًا من رموز الإسلام، ومن الرجال القلائل في هذا الوقت؛ ‏لما يتمتع به من علم وحكمة وصدق في الدعوة إلى الله تعالى، سائلًا الله أن يوفقه ويسدد خُطاه وينفع به الإسلام والمسلمين».

مفتي الجمهورية يلتقي وزير الشئون الإسلامية السعودي على هامش زيارته للمملكة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك