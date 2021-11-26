نادر عباسي: الإعداد لحفل طريق الكباش استغرق 20 يومًا فقط

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قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، إنه كان يعمل بضمير وصدق للإعداد لحفل طريق الكباش بالأقصر، حتى يرى العالم مصر بالشكل الذي يليق بها، خاصة بعد المظهر الذي بدا عليه حفل المومياوات.

وأضاف نادر عباسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، «أتمنى أن يكون العمل المشترك في التأليف بيني وبين أحمد الموجي لقي إعجاب الجمهور».

وأردف قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني أن الإعداد للحفل لم يستغرق إلا 20 يومًا فقط نظرا لضيق الوقت، مشيرا إلى أن هناك أعمالًا قد تأخذ شهورا أو سنين لكنه تم بذل مجهودات مكثفة حتى يخرج الحفل بالشكل الأفضل.