الأردن الأول عربياً في " مكافحة الفساد "

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- حلّ الأردن في المركز الأول عربياً والـ57 عالمياً في جهود مكافحة الفساد بين 196 دولة، وفقاً لـ«مؤشر الفساد العالمي» 2021، الصادر عن الشركة السويسرية لإدارة المخاطر (GRP)، متقدماً 9 مراكز عن مؤشر العام الماضي.

وسجّل الأردن درجة خطورة «منخفضة» في مؤشر «الفساد» عند 38.04 نقطة في مقياس (من 0 إلى 100) ودرجة خطورة «متوسطة» في المؤشر الفرعي «جرائم ذوي الياقات البيضاء» المتعلق بالجرائم المالية، حيث يتوافق 0 مع أدنى درجة من المخاطر و100 مع أعلى درجة.

ويغطي الإصدار الرابع من «مؤشر الفساد العالمي» لعام 2021، 196 دولة حول العالم استناداً إلى 43 مؤشراً، ويركز المؤشر على مجموعة من المعايير لقياس المخاطر المتعلقة بالفساد التي تواجهها الدول وتشمل: التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الدولية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة)، ومستوى الفساد العام المتصوّر (بالاعتماد على بيانات البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والأمم المتحدة ومؤسسة مشروع العدالة العالمية).

كما يغطي الاصدار التجارب المبلّغ عنها للفساد في القطاعين العام والخاص، وقياس مجموعة مختارة من خصائص الدول ذات الصلة بالفساد، فضلاً عن المؤشرات الراصدة لجرائم «ذوي الياقات البيضاء» المرتبطة بقضايا الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم جمع البيانات للكشف عن المعلومات الكامنة عن الفساد من خلال قياس الشفافية وقدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم، وقياس أداء الحكومات وفعاليتها، إلى جانب مؤشرات السياق القانوني والسياق السياسي.

وعربياً، جاء الأردن في المرتبة الأولى، وضمن تصنيف الدول منخفضة-متوسطة الخطورة، تبعه في المرتبة الثانية قطر (المرتبة 59) عالمياً، ثم السعودية (المرتبة 66)، ثم عُمان (المرتبة 70)، والإمارات (المرتبة 73)، ثم البحرين (المرتبة 82)، ثم تونس والكويت ومصر والمغرب والجزائر ولبنان والسودان والعراق والصومال وجنوب السودان واليمن وليبيا وسوريا، فيما جاء الأردن الثامن إقليمياً بين 46 دولة في منطقة آسيا. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت المراكز الخمسة الأولى في المؤشر كل من فنلندا في المرتبة الأولى، تلتها النرويج، ثم نيوزيلندا، ثم الدنمارك، والسويد، وفي المراكز الثلاث الأخيرة تذيّلت المؤشر ليبيا في (المرتبة 194)، وسوريا في (المرتبة 195) وكوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة (196) ضمن التصنيف الأعلى لمخاطر الفساد.

وتظهر نتائج المؤشر، أن منطقة أفريقيا سجلت أعلى نسبة خطورة للقضايا المتعلقة بالفساد عند (58.8) نقطة، فيما سجلت منطقة آسيا درجة خطورة بلغت (50.4)، وسجلت أميركا الجنوبية (47) نقطة بزيادة نحو 4 نقاط عن أمريكا الشمالية التي سجلت (43.6) نقطة، في حين سجلت أوقيانوسيا وأوروبا أدنى نسب الخطورة عند (39.6) نقطة و(29.7) نقطة على التوالي. ويمثل الإصدار الرابع من «مؤشر الفساد العالمي» 2021، الإصدار الأول الذي يتم إطلاقه بناءً على البيانات التي تم جمعها بعد الإعلان عن جائحة «كورونا»، حيث تشير النتائج إلى ترافق الأزمة الصحية مع تصور أعلى للفساد وانخفاض عام في فعالية الحكومات بين عامي 2020 و2021.