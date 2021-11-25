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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقديم كامل الدعم لقبرص في رئاستها لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام المقبل اعتبارا من يناير ٢٠٢٢ موضحاً ان الدعم يمتد إلى جهود تطوير حقل افروديت القبرصي والتعاون في ذلك بين شركتي ايجاس وايني ودراسة كافة المقترحات لربطه بمصر.



جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدها الملا مع ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية التي تناول الوزيران خلالها عدداً من موضوعات التعاون المشترك في إطار منتدى غاز شرق المتوسط الذي حقق بتكامل الجانبين مع الدول الأعضاء نتائج متميزة، عزم الوزيران على زيادتها خلال الفترة المقبلة. كما أشاد الوزير بالمقابلات والمحادثات المستمرة التي تجريها فرق العمل من الجانبين والدعم الذي يوليه الرئيسين المصرى والقبرصى وإعطائهما دفعات إيجابية لجهود التقارب وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي يمتلكانها.



وأعربت الوزيرة بيليديس عن إعجابها بالتنظيم الرائع الذي شهده الاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة والجهود الكبيرة التي بذلت وأسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة ومنظمة ومتكاملة. وأوضحت أن قبرص محظوظة لكونها أول دولة تتولى الرئاسة بعد مصر، وأن هناك طموحات كبيرة للمنتدى لإطلاق مبادرات ملموسة وأهداف وخطوات تترجم ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المنتدى والمباحثات الثنائية المشتركة.



ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المصرى لقبرص، مؤكدة أن التعاون مفتاح النجاح وأنها ستعمل بالمشاركة مع مصر ودول المنتدى على تحقيق أهدافه والاستفادة من النقاشات المشتركة والأفكار المتميزة والحوارات المثمرة والتى ستمكن المنتدى من التغلب على التحديات التي تواجهه.