فوز 12 مرشحاً بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرف اتحاد الصناعات برئاسة الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية، التي أجريت اليوم الخميس طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بفوز ١٢ مرشحاً من بين ٢٠ شركة من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا للمنافسة منذ فتح باب الترشيح سبتمبر الماضي.

فاز بعضوية الدورة الجديدة لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ٢٠٢١- ٢٠٢٥ على جميع مقاعد الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كل من المهندس أشرف إبراهيم الجزايرلي والمهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمد عبدالحميد الشافعي، إبراهيم صبحي الامبابي، أحمد السيد الفندي، محمد أيمن قرة، المهندس أحمد حسني العيوطي، المهندس محمد عمر الدماطي، محمد صالح باشنفر، محمد جمال الدين شكري، محمود عبداللطيف بزان، وسعيد على بدر.

وصرح محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن انتخابات الغرفة شهدت أعلي نسبة مشاركة لأعضاء الجمعية العمومية من بين غرف اتحاد الصناعات منذ بداية الانتخابات وحتي الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس جهود الغرفة في تحقيق نقلة نوعية وطفرة في مستوي وجوهر الخدمات التي يتم تقديمها للأعضاء من كافة المنشأت الغذائية والتي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم بجانب التفاعل والتواصل المستمر مع الأعضاء للتعريف بالخدمات الجديدة.

أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة في انتظار اكتمال باقي أعضاء المجلس البالغ عددهم ١٥ عضوا ليتم تشكيل هيئة المكتب وبدأ الدورة الجديدة للمجلس ومدتها ٤ سنوات.

يذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، يتكون من 15 عضوا، حيث تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، ويعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.