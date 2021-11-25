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السعيد: شركة تابعة لأوراسكوم تشارك في أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر

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السعيد: شركة تابعة لأوراسكوم تشارك في أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر السعيد: شركة تابعة لأوراسكوم تشارك في أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هي أساس العدالة المكانية للوصول إلى القري والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار.

اضافت السعيد في بيان اليوم- الخميس- أن الإصلاحات التي تتم ساهمت بشكل كبير في وصول لما هي عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين الطرق.

واوضحت مشروع تطويرمجمع التحريرسيتضمن تحويله إلى جزء فندقي وآخرسكني ومتعدد الاستخدامات، عبرمشاركة عدة تحالفات، كما سيشارك القطاع الخاص في منطقة تطويرباب العزب، موضحة أن إحدى شركات أوراسكوم تشارك ضمن احد مشروعات الهيدروجين الأخضر.

المصرى اليوم