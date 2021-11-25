«بسيوني» افتتاح المديرية المالية بأسيوط خلال شهرين

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أكد المهندس طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مقر المديرية المالية بالقليوبية تم تحديثه، بما يتسق مع جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوسع في ميكنة النظم المالية وتحديث أنماط العمل الحكومى، على نحو يتوافق مع البرامج الطموحة للارتقاء بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

أوضح بسيونى خلال افتتاح وزير المالية الدكتور محمد معيط، وزير المالية اليوم- الخميس- المقر المطور للمديرية المالية بلاقليوبية، أننا ماضون في استكمال مسيرة تطوير المديريات المالية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف افتتاح المديرية المالية بأسيوط خلال شهرين، ثم افتتاح المديرية المالية بالبحيرة، ويجرى العمل بالبحر الأحمر، والإسماعيلية، والوادى الجديد.