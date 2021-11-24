موعد مباراة ليفربول وبورتو .. جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11- 2021 بتوقيت القاهرة

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يخوض فريقه الإنجليزي الأربعاء 24-11-2021 خلال لقاء بورتو البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021- 2022.

وينطلق اللقاء عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشرة بتوقيت الإمارات- دبي - أبوظبي. ويواجه بورتو البرتغالي، مشكلة دفاعية قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بسبب الشكوك حول مشاركة المدافع بيبي وغياب إيفان ماركانو للإصابة.

وقال المدرب سيرجيو كونسيساو في مؤتمر صحفي، إنه لن تتم معرفة حالة بيبي حتى آخر ساعة قبل المباراة، بسبب معاناته من آلام عضلية. ويحتل بورتو، المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 4 نقاط.

ويواجه أتلتيكو مدريد في نفس المجموعة، ميلان الذي يحتل ذيل الترتيب بنقطة واحدة. وستشهد الجولة الأخيرة استضافة بورتو لأتلتيكو مدريد، في مباراة قد تحدد هوية المركز الثاني في المجموعة.

ينطلق العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24-11-2021، تبدأ بلقاء بشكتاش ضد أياكس عند الساعة الثامنة إلاربع بتوقيت القاهرة، ثم لقاء إنتر ميلان يواجه شاختا في نفس توقيت مباراة بشكتاش التركي وأياكس.

وعند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ينطلق لقاء مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وفي نفس التوقيت ينطلق 4 مباريات آخرى، كلوب يواجه لايبزيج، وسبورتنج لشبونة يواجه بروسيا درتموند، وأتلتيكو مدريد يواجه ميلان، شيريف يواجه ريال مدريد.