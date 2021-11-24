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الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي

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الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي

علق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية: «لدي عناقة كبيرة بما يقدمه موسيماني مع الأهلي».

وأضاف: «منهدش من الانتقادات التي قد يتعرض لها موسيماني في بعض الأوقات، فلا يوجد مدرب في العالم يحقق كل الألقاب بلا استثناء».

وأتم: «موسيماني لا يرغب في الرحيل عن الأهلي، ولكنه أبلغني بأنه يريد الشعور بالاستقرار وبناء عليه تم رفع الشرط الجزائي له وسيتم اجراء جلسة معه عقب الانتخابات رفقة ياسين منصور».

المصرى اليوم