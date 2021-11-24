الخطيب يعلق على متسوى موسيماني وحقيقه رحيله من الأهلي

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علق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية: «لدي عناقة كبيرة بما يقدمه موسيماني مع الأهلي».

وأضاف: «منهدش من الانتقادات التي قد يتعرض لها موسيماني في بعض الأوقات، فلا يوجد مدرب في العالم يحقق كل الألقاب بلا استثناء».

وأتم: «موسيماني لا يرغب في الرحيل عن الأهلي، ولكنه أبلغني بأنه يريد الشعور بالاستقرار وبناء عليه تم رفع الشرط الجزائي له وسيتم اجراء جلسة معه عقب الانتخابات رفقة ياسين منصور».