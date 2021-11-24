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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمرشح على مقعد رئيس القلعة الحمراء، رسالة مؤثرة لعائلته بسبب التصريحات المسئية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وقال الخطيب خلال تصريحاته المتلفزة مساء الثلاثاء، «بعتذر لعائلتي على التجاوزت التي تصدر من الناس اللي مش مظبوطة، وعليهم أن يعملوا أن هذه الأمور قدرنا، ولابد أن نتعامل مع هذه الأمور بأخلاقنا».

كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك العائد من الإيقاف، هاجم كثيرا أسرة الخطيب، وكان رئيس النادي الأهلي تقدم ببلاغ ضده أمام النائب العام، وبشكوى أمام مجلس النواب، خلال المجلس السابق قبل أن يسقط مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية السابقة ويبتعد عن المجلس.