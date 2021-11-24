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قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن هناك سوء توفيق لازم الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الضغط الزائد أيضًا وسوء التوفيق سبب فقدان الفريق نقطتين، بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة.

واستكمل تصريحاته، أن الحديث عن انضمام طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، إلى المقاولون العرب مرة أخرى على سبيل الإعارة، في يناير، عارِ تمامًا من الصحة، مضيفًا «لو حدث ذلك نرحب باللاعب باعتباره أحد النجوم الحاليين وكذلك الأمر بالنسبة لرامي ربيعة».