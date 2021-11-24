الخطيب يعلق على مستوى الأهلي ويكشف حقيقة عودة فايلر

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كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رضاه عن مستوى فريق الكرة بالنادي خلال ولايته الأولى للنادي.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية:«راضٍ عن مستوى فريق الكرة بالنادي الأهلي ولكن ليس هذا طموحنا، على مستوى الأرقام حققنا الكثير ولكن طموحنا أكبر من ذلك بكثير».

وعن حقيقة الحصول على تعهد من فايلر بالعودة لتدريب الأهلي قال:«لم يحدث ذلك على الاطلاق ورحل السويسري عن تدريب الفريق لظروف أسرية خاصة به».

وأنهى: «لا أتواصل مع فايلر بشكل شخصي ولكن هناك تواصل انساني بينه وبين النادي، فأراه يهنئ النادي عبر مواقع التواصل بعد كل لقب».