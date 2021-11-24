فيوتشر يعلن تفاصيل إصابة جنش ومروان محسن

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كشف الدكتور محمود الشحات رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر اف سي، الموقف الطبي للاعبي الفريق محمود جنش، ومروان محسن، بعد إصابتهما أمام إنبي، بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة في أحد المستشفيات الكبرى القاهرة.

وأوضح الدكتور محمود الشحات، إن التشخيص المبدئي لإصابة مروان محسن هي كسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل وسوف يخضع لجراحة عاجلة.

كما أوضح أن إصابة محمود جنش هي كسر صغير في عظمة الكعب عند موضع المفصل مع وجه القدم مع تمزق عضلات وجه القدم سيخضع لعلاج تحفظي.

يذكر أن فيوتشر تعرض للخسارة أمام انبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.