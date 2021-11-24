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نفى خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، صدور أي تجاوز من جانبه في حق الكابتن محمود الخطيب.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بضحك على من يدعي أننى تجاوزت في حق الخطيب فلم أخرج عن النص يوما وأخطأ في حق الخطيب.

وتابع حزين على ضياع بطولة الدوري من الأهلي مثل الجمهور وننظر للمستقبل من أجل تحقيق بطولات أكثر والأهلي يمتلك فرقة كبيرة وقوية.

وأوضح أن عائد الأهلي من بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية 5 مليون دولار والنادي يتلقى مساهمات وتبرعات ولكن النادي يمتلك القدرة وحفلة النادي للإحتفال بالنجمة العاشرة كانت من أموال النادي وكانت بأموال بسيطة.

وأكد أن النادى الأهلي لا يقف على لاعب ولم يتأثر برحيل رمضان صبحي وعبدالله السعيد وكمسئول لم أحزن على رحيل رمضان والسعيد.

وأوضح الدرندلي أن موسيماني يحقق المطلوب وهو الفوز في المباريات والأهلي متصدر الدوري العام ومش خايف من أي فريق سواء فهو «راكب» الدوري.