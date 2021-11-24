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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من جده اشتبه هشام الورداني مأمور اللجنة الجمركيةفي راكب مصرى بدا عليه القلق والإرتباك برغم مدة سفره الطويلة.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف رئيس قسم الفحص فلاحظ وجود أجسام معتمة .

وبالعرض علي حسن حمدي مدير الحركه قام بتكليف محمود سيد طه رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طائرة دورون مرقوم عليه XY-X6 و3 ساعات مزودة بكاميرا و2جهاز لاسلكي وجهاز رؤية ليلية و2 كاميرا مراقبة .

قرر مصطفى الجندى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .\

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس