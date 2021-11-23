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واصل سعر الذهب اليوم، هبوطه فى مساء الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021، حتى حقق أدنى مستوى له فى ثلاث أسابيع بعجا تراجع بنسبة من 1% إلى 1.3% نتيجة لارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تزايد المخاوف من اتجاه الاحتياطى الاتحادى الامريكى لرفع الفائدة فى وقت قريب مما يزيد من تكلفة اقتناء المعدن الأصفر .

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، فى ختام تعاملات الثلاثاء، بقيمة 9 جنيهات بليبلغ قيمة ما خسره الذهب على مدار يومين مابين 28 و 30 جنيها ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، ما بين 777 و779 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، بين 888 و900 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، بين 777 و779 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، بين 666 و668 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء الثلاثاء، ما بين 6216 و6232 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا، تراجعها للمرة الثالثة في ختام التداول مساء اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار بقوة ليتخطى أعلى مستوى له فى 16 شهرا، بينما تراجع سعر الذهب عالميًا إلى أدنى مستوى له فى ثلاث أسابيع عقب اعادة انتخاب جيروم باول رئيسا لمجلس الإحتياطى الاتحادى الامريكى مما يعزز اتجاهه إلى تقليص الدعم الإقتصادى برفع الفائدة وتقليص شراء السندات .

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.09% إلى 1785.60 دولارا للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.3% إلى 1782.40 دولارا للأوقية .

واصلت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، تراجعها للمرة الثالثة، مساء الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 792.33 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 905.52 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.14 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,791.28 $ .

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