"المسحل" يرفع التهاني للقيادة بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021

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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي في المملكة وخصوصًا كرة القدم، والذي أثمر عن العديد من الإنجازات الرياضية آخرها تتويج فريق الهلال بدوري أبطال آسيا 2021.

وثمّن المسحل الدعم والجهد الكبيرين من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والذي لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم لممثلي الوطن في المحافل الدولية، بجانب دعمه الكامل لاحتضان المملكة للفعاليّات الرياضية العالمية المختلفة في الفترة الأخيرة.

وتوجّه المسحل بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حضورهما هذا المحفل الآسيوي الكبير، وتتويجهما الهلال باللقب.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خالص التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره ومنسوبيه بمناسبة تتويجه بدوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه على بوهانج الكوري الجنوبي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الثلاثاء.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بالمستوى والأداء الكبيرين اللذين قدمهما لاعبو الهلال ليتوجوا باللقب الآسيوي المستحق، والذي يُضاف إلى سلسلة إنجازات الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

وأعرب المسحل عن خالص امتنانه لمنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وكل الجهات والقطاعات المشاركة، على الجهد الكبير الذي قدموه طوال الأيام الماضية من أجل إنجاح هذا الحدث الكبير وإبرازه في أبهى حلة تعكس قدرة المملكة على تنظيم أكبر الفعاليّات الرياضية سواء القارية أو العالمية.

وأثنى المسحل على الصورة المشرّفة التي قدمتها الجماهير في مدرجات "درة الملاعب"، مشيدًا بتشجيعهم المثالي والحماسي.