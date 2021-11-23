جنايات كفر الشيخ تقضي بالسجن 5 سنوات لعامل ونجله لاتهامهما بقتل آخر

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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثالثة»، حضوريًا، بمعاقبة عامل ونجله، يقيمان بمركز الحامول، بالسجن 5 أعوام، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لإدانتهما بقتل شخص، مستخدمين عصا وسيخ حديدي، بينما قضت المحكمة ببراءة سيدتين في نفس القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد ابوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 9908 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 1316 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وشهدت الجلسة موافقة المحكمة على طلب دفاع المتهمين بتعديل القيد، والوصف في القضية، من قتل عمد، إلى ضرب أفضى إلى موت، وذلك وفق أوراق، ومجريات القضية.

تعود التفاصيل إلى يوم 30 / 1 / 2021، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما أتُهم كل من «ا.أ.ا.ع»، 36 عامًا، عامل، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز الحامول، ونجله «أ»، 18 عامًا، عامل ويقيم بمدينة بلطيم، و«ش.ا.م.ع.ا»، 38 عامًا، و«و.ع.ف.ك.ح»، 18 عامًا، بقتلهم المدعو «ن.ع.إ.ا»، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأربعة عندما شاهدوا المجني عليه، قيدت السيدتين المتهمتين الثالثة، والرابعة، حركة يده، وضربه بالأيدي فكال له المتهمين الأول، والثاني عدة ضربات بالأدوات التي استخدموها في الواقعة عبارة عن عصا، وسيخ حديدي، قاصدين من ذلك قتله.​