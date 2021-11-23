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التحالف العربي يعلن تدمير 231 لغمًا بحريًا زرعه الحوثيون

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التحالف العربي يعلن تدمير 231 لغمًا بحريًا زرعه الحوثيون التحالف العربي يعلن تدمير 231 لغمًا بحريًا زرعه الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة اليوم الثلاثاء تدمير 231 لغما بحريا زرعتها حركة «أنصار الله» الحوثية لتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة..

وقال التحالف العربي: «جهودنا البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية»، مضيفا: «ميليشيات الحوثي الانقلابية صعدت من سلوكها العدائي بنشر 11 لغما بحريا عشوائيا بهدف عرقلة الملاحة الدولية وطرق التجارة».

وأعلن التحالف الأسبوع الماضي «تدمير 220 لغما بحريا زرعتها المليشيات الحوثية وشكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط»، مشيرا إلى أن «هناك سلوكا عدائيا حوثيا وتصعيدا خطيرا بنشر 14 لغما بحريا خلال أسبوع».

وأكد التحالف أن الألغام البحرية الحوثية تهدد الملاحة وتجارة العالم بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

المصرى اليوم