طارق الشناوي: أغاني المهرجانات لا يمكن مطاردتها إلا بتقديم فن نموذجي

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قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الحالة المصرية تتقبل كل أنواع الفن، مضيفا أن نجوم الفن المصري تعلموا من مشايخ، معلقا: «أم كلثوم تعلمت من مشايخ».

وأشار «الشناوي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، إلى أن التنوع مطلوب لكل الفنانين، حيث هناك عدة فنانين يغنون أغنية واحدة ولكن نجد أن لكل مطرب طريقة خاصة به، وهذا هو المطلوب.

وأضاف طارق الشناوي، الناقد الفني، أنه لابد أن يكون هناك رحابة ومرونة في التعامل مع الفن، لافتا إلى أن أغاني المهرجانات لا يمكن مطاردتها إلا بتقديم فن نموذجي وليس المنع، حيث أن خلق مناخ لصحي سيطرد العملة الرديئة، معلقا: «خلوا الجمهور هو اللي يرفض هذا النوع من الفن».